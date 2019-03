Canada: le déficit commercial augmente à 4,6 milliards $ en décembre

Le déficit commercial du Canada a atteint le montant record de 4,6 milliards $ en décembre dernier, a fait savoir mercredi Statistique Canada.

Si les importations ont crû de 1,6 %, en raison principalement des produits énergétiques, les exportations ont reculé de 3,8 % en décembre, à 46,3 milliards $.

L’agence fédérale a expliqué que ce recul est presque entièrement la conséquence de «la baisse des exportations de produits énergétiques, qui ont diminué en raison de la chute des prix du pétrole brut».

En l’occurrence, les exportations de produits énergétiques ont reculé de 21,7 % pour s’établir à 6,4 milliards $ en décembre dernier, soit le plus faible niveau depuis juillet 2016.

Cependant, on note une croissance des exportations d'aéronefs et autres matériel et pièces de transport, qui ont augmenté de 16 % pour s’établir à 2,4 milliards $, «surtout en raison d'une croissance des exportations de moteurs d'aéronefs à destination des États-Unis».

Conséquence, le déficit commercial de marchandises s'est creusé, passant de 2 milliards $ au mois de novembre à 4,6 milliards $ en décembre dernier.

Par ailleurs, Statistique Canada évoque dans son communiqué un record pour les importations en provenance des pays autres que les États-Unis.

«Les importations en provenance de pays autres que les États-Unis ont augmenté de 9,2 % en décembre pour atteindre un niveau sans précédent de 19,0 milliards $», a-t-on précisé. L’agence fédérale donne en exemple les hausses des importations venant du Brésil (bauxite et oxyde d'aluminium), de la Chine (divers produits) et de la Russie (pétrole brut).

Statistique Canada souligne également qu’en 2018, le déficit commercial de marchandises du Canada avec le monde a diminué à 21,7 milliards $, comparativement à 24,6 milliards $ en 2017.