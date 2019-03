«Capitaine Marvel»: parfaite Brie Larson

En anglais, «marvel» signifie «merveille», «prodige», «miracle». Or, les compagnies Marvel et Disney savent pertinemment qu’elles ne sont pas des chefs de file avec «Capitaine Marvel», long métrage consacré à une superhéroïne. L’équipe de «Wonder Woman» les a coiffées au poteau. Pas de miracle, donc, dans ce film porté par Brie Larson, néanmoins parfaite pour ce rôle.

Le scénario écrit à trois est moins important que le filigrane financier. Au bout du 21e épisode de l’univers cinématographique Marvel (UCM) en 11 ans, la lassitude se fait sentir du côté des spectateurs. Mais puisque le dernier «Avengers» sort en avril, il faut bien motiver les troupes (les deux scènes incluses dans et après le générique de fin en témoignent).

Ce «Capitaine Marvel» est une histoire d’origine («origin story») – rien de plus, mais rien de moins –, clairement destinée à la génération X et au début celle des Y. Après tout, le film est interdit aux moins de 13 ans aux États-Unis.

Se déroulant dans les années 1990, avec la trame sonore, les clins d’œil visuels et plaisanteries qui y sont associés, on suit la manière dont Carol Danvers (Brie Larson) a été rendue quasi invincible par les Kree (les hauts gradés sont incarnés par Annette Bening, Jude Law, Djimon Hounsou et Lee Pace), race d’extraterrestres en conflit avec les Skrulls. Ajoutez à cela quelques éléments nostalgiques sur Nick Fury (Samuel L. Jackson) et Phil Coulson (Clark Gregg) – tous deux fort mal rajeunis – et vous obtenez un long métrage pour lequel la compagnie de la souris espère 700 millions $ au box-office, voire plus si affinités.

Cette fameuse Capitaine Marvel, avec son arsenal d’effets spéciaux, ne détonne nullement dans l’UCM et l’univers des superhéros, même si elle en est la petite nouvelle. Avec son costume aux couleurs du Capitaine America, ses habiletés dignes d’un Iron Man sans adjuvant mécanique et sa rectitude morale comme celle de Superman, elle est lisse, simpliste et en tout point conforme à un idéal corporatif étasunien.

Seule innovation notable, la qualité asexuée de l’héroïne, au contraire de la Wonder Woman de Gal Gadot, savamment sexualisée et amatrice de violence (notamment dans la scène sur le champ de bataille). Car Carol Danvers, ancienne pilote de l’armée américaine, ne porte jamais de décolleté, n’éprouve aucun sentiment amoureux, jette sur tous un regard ironiquement détaché et se fait entraîner, en plus de se battre, comme un homme. Seuls comptent son cheminement personnel et sa mission, ce qui fait d’elle un modèle neutre auquel peuvent adhérer, sans distinction, tant les filles et les femmes que les garçons et les hommes.

Oui, ce «Capitaine Marvel» est efficace, mais il ne parvient malheureusement jamais à emmener le spectateur ailleurs que dans un univers où tout a été pesé et soupesé pour en assurer la rentabilité à travers le monde.

Note: 3,5 sur 5