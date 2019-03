Fraude fiscale: des amendes de près de 132 000 $ réclamées

Plus d’une quarantaine de chefs d’accusation ont été déposées par Revenu Québec contre deux résidents de Montréal et l’entreprise Groupe Valdi-Tech pour des déclarations fausses ou trompeuses.

L’enquête réalisée par Revenu Québec avec la collaboration de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) allègue qu’Alain Prud’homme, ex-directeur de l’École nationale des métiers de la construction de Montréal, Enrico Di Paola et l’entreprise qu’il administre, Groupe Valdi-Tech, ont produit de fausses factures.

Les faits allégués auraient été commis de mars 2012 à avril 2018, et les accusations ont été déposées en novembre dernier, a précisé Revenu Québec, en indiquant que «les deux résidents de l’arrondissement de Montréal-Nord et la société de l’arrondissement de Saint-Léonard auraient soit omis d’inclure un avantage imposable dans le calcul de leur revenu, dans le cas particulier de M. Prud’homme, soit tenté d’obtenir des crédits ou des remboursements de taxes auxquels la Commission scolaire de Montréal et l’École des métiers de la construction de Montréal n’avaient pas droit», peut-on lire dans un communiqué.

En vertu de la Loi sur l’administration fiscale (TVQ) et de la Loi sur la taxe d’accise (TPS), des amendes minimales totalisant 131 617,58 $ sont réclamées.

Une amende de 98 251,38 $ est réclamée à Alain Prud’homme, résident de l’arrondissement de Montréal-Nord et une autre de 16 683,10 $ à Enrico Di Paola.

Pour rappel, l’UPAC a arrêté en janvier dernier l’ancien directeur de l’École nationale des métiers de la construction de Montréal Alain Prud’homme, et trois autres suspects, dont Enrico Di Paola relativement à un stratagème de fraude.