Hausse des congés de maladie dans le réseau de la santé en Gaspésie

Le nombre de congés de maladie a considérablement augmenté en trois ans dans le réseau de la santé en Gaspésie. Les heures en assurance salaire ont bondi de 16%, selon ce qu’a appris TVA Nouvelles grâce à la loi d’accès à l’information.

On recensait 291 659 heures en assurance salaire au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie (CISSS) en 2015-2016. Les chiffres sont passés à près de 339 000 heures en 2017-2018. Il s’agit d’une hausse de 47 000 heures en trois ans.

«Ça ne me surprend pas, on gère ces dossiers-là au quotidien», a dit Pier-Luc Bujold, président du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'est du Québec.

D’ailleurs, ce syndicat représente plus de 1050 membres en Gaspésie. Actuellement, près du quart serait en congé de maladie. Selon le syndicat, la création des centres intégrés en 2015 a mis beaucoup de pression sur les employés, ce qui explique, entre autres, la hausse des épuisements au travail.

«On demande ni plus ni moins aux gens de faire plus avec moins, sans avoir les outils pour œuvrer. Il y a aussi de la pression qui est faite par les hauts dirigeants du CISSS de la Gaspésie», a ajouté M. Bujold.

L'épuisement des travailleurs de la santé préoccupe.

«Dans le fond, on demande au personnel du réseau de toujours en faire plus avec moins de ressources, mais un moment donné, il y a des limites, c’est comme si on épure un citron, un moment donné quand il n’y a plus de jus, il n’y en a plus», a expliqué Guylaine Michel, représentante nationale de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

Situation similaire ailleurs au Québec?

Une situation à laquelle tentent de s'attaquer les autorités de la santé en Gaspésie, qui soulignent que cette hausse des congés de maladie se vit aussi ailleurs au Québec.

«Il y a eu une augmentation pour l’ensemble de la province. On est le seul établissement au Québec qui a mis en place une démarche de partenariat, de collaboration avec les syndicats, les employés, avec les médecins. On va essayer d’améliorer notre situation ensemble», a expliqué Michel Bond, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CISSS de la Gaspésie.