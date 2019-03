L'animateur de «Jeopardy!», Alex Trebek, atteint d'un grave cancer

L’animateur du jeu télévisé culte «Jeopardy!», Alex Trebek, a annoncé mercredi avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade 4.

Trebek, 78 ans, en a fait lui-même l’annonce dans un message enregistré dans les studios de «Jeopardy!», souhaitant être «ouvert» et «transparent» avec les fans de l’émission.

«Je voulais être celui qui allait vous annoncer cette information : comme près de 50 000 autres personnes aux États-Unis chaque année, j’ai été diagnostiqué avec un cancer du pancréas de stade 4, a dévoilé Trebek. Normalement, les chances de survie ne sont pas très encourageantes, mais je vais me battre. Je vais continuer de travailler. Avec l’amour et le soutien de ma famille et de mes proches, ainsi que vos prières, j’entends vaincre le faible taux de survie de cette maladie.»

L’icône télévisuelle entend aussi terminer la saison actuelle de «Jeopardy!», lui qui a encore trois saisons d’animation prévues à son contrat.

Natif de Sudbury, en Ontario, Alex Trebek est à la barre de l’émission culte depuis 1984, depuis devenue un classique des jeux télévisés aux États-Unis, aux côtés de la «Roue de Fortune».

Dans une entrevue accordée l’été dernier, Trebek avait évoqué sa retraite prochaine et avait même proposé les noms de remplaçants potentiels à l’animation de «Jeopardy!». Le descripteur des Kings de Los Angeles, Alex Faust, de même que l’analyste judiciaire du réseau CNN Laura Coates figuraient au haut de sa liste.

Trebek avait récemment connu d’autres ennuis de santé. En 2018, il avait dû se retirer temporairement de l’émission pour subir une opération afin de retirer des caillots sanguins qui s’étaient formés dans son cerveau des suites d’une vilaine chute. Il a également souffert de crises cardiaques en 2007 et 2012.