Le rude hiver a coûté cher

L’hiver 2018-2019 restera dans les annales météo: de la neige dès le 16 novembre, 150 millimètres de pluie sur Montréal et ce temps froid en début de mars. Pour certains, cet hiver interminable est l’occasion de faire des affaires en or.

Chez CAA Québec, la saison a été particulièrement occupée. Du 1er décembre 2018 au 28 février 2019, l’entreprise a reçu plus de 286 000 demandes d'assistance routière

Les 15 redoux suivis de températures glaciales on créé des nids-de poule et beaucoup de volume pour les garages qui réparent les jantes et les pneus éclatés. Ici, les chiffres ressemblent à ceux de l'an dernier.

Côté chauffage, attendez-vous à payer votre prochaine facture d'électricité un peu plus cher, surtout à cause de novembre. Le mois de décembre plus doux a sauvé la mise.

«Ça peut représenter des frais supplémentaires allant d’un dollar pour un appartement, et jusqu'à 29 dollars pour une résidence, illustre Cendrix Bouchard, conseiller médias d’Hydro-Québec. Évidemment, ce sont des cas types.»

L'appel du sable chaud a retenti aussi dans les agences de voyages. CAA-Québec a enregistré une augmentation de 12% des ventes de forfaits Sud; une tendance observée ailleurs.

«Les gens qui n’ont pas acheté de voyages se décident à la toute dernière minute parce que là, ils en ont marre de l'hiver», dit Jean Collette, président de l’Association des agents de voyage du Québec.