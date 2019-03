Les micro-dynamitages s’accélèrent sur le chantier du REM

Les travaux sur l’un des chantiers les plus importants du Réseau Express Métropolitain (REM) franchissent une nouvelle étape, si bien que les microdynamitages s’accélèrent cette semaine.

Le puits à la future station Édouard-Montpetit, située près de l’Université de Montréal, atteint désormais une profondeur de près de 20 mètres sous le sol; au terme des travaux, il doit s’enfoncer à 70 mètres sous la surface.

Depuis le début de la semaine, les gestionnaires du chantier peuvent procéder jusqu’à quatre dynamitages contrôlés par jour, un nombre qui pourrait varier selon l’échéancier des travaux.

Que les citoyens se rassurent: on prévoit peu de perturbations occasionnées par ces travaux.

«Des vibrations peuvent être ressenties pendant quelques secondes et les déflagrations peuvent être audibles», indique-t-on, sur le site web de l’Université de Montréal.

Le nombre de camions – environ deux camions par heure – doit rester le même, prévient-on, et les usagers des transports collectifs pourraient subir des délais de 5 à 10 minutes lors des interruptions.

Un avertissement sonore de 12 coups de sifflet est lancé avant chaque détonation, puis toute circulation dans la zone est interrompue. Après le sautage, un coup de sifflet unique sonne le retour à la normale.

La station Édouard-Montpetit doit devenir la deuxième station de métro la plus profonde en Amérique du Nord. La plus profonde, Washington Park, se trouve à Portland, Oregon, et a une profondeur de 79 mètres.