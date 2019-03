Les studios Marvel veulent un premier superhéros ouvertement gai

Un premier superhéros gai pour Marvel Studios? Ça pourrait arriver plus rapidement qu’on le pense: la production du film The Eternals serait à la recherche d’un acteur ouvertement homosexuel pour un rôle principal dans la nouvelle franchise.

Rapporté par That Hashtag Show, cet objectif de casting représente un nouvel effort de diversité de la part de Marvel Studios, qui souhaite dorénavant présenter des héros aux origines aussi variées que possible dans son univers cinématographique, comme récemment dans Black Panther et Captain Marvel.

Pour donner vie à ce personnage encore inconnu, le studio entend trouver un acteur de 30 à 49 ans qui «ressemble physiquement à un superhéros», peu importe son origine. Les studios Marvel auraient toutefois spécifié qu’ils préféreraient embaucher quelqu’un qui soit ouvertement homosexuel.

Le tournage du film The Eternals devrait commencer le 9 septembre prochain en Grande-Bretagne et se poursuivre jusqu’en 2020, avec la réalisatrice Chloé Zhao derrière la caméra.