Marilou se fait critiquer sur son poids

Marilou a dû faire une mise au point hier après qu’une série de commentaires négatifs se soient retrouvée sous une photo Instagram la montrant de dos.

La jeune femme a toujours été transparente concernant ses troubles alimentaires passés qui ont été l’une des raisons principales pour lesquelles elle a décidé de lancer son blogue Trois fois par jour.

«Après quelques années à cohabiter avec l’anorexie, j’étais fière d’être enfin guérie et de recommencer à manger trois fois par jour. Je voulais créer des recettes et partager mon amour pour la cuisine sans parler de calories, de valeur nutritive, de régime, de poids ou d’apparence physique», indique la jeune maman sur Instagram.

«Hier, j’ai partagé une photo de moi sur mon compte personnel et pour la première fois depuis tellement longtemps, on m’a envoyé des commentaires vraiment déplacés concernant mon apparence physique. On comparait mon corps à celui d’une enfant de 3 ans à coups de “ouuuffffff”, de “j’espère que c’est pas toi...” et de “osti que t’as pas de cul”. Pendant un petit 2 secondes et quart, je me suis trouvée laide d’avoir moins de formes qu’avant.»

Voir cette publication sur Instagram 🌷 Une publication partagée par Marilou (@mariloubiz) le 3 Mars 2019 à 4 :47 PST

Marilou explique que l’allaitement l’avait amaigrie, une chose qui arrive à plusieurs femmes. C’est donc pour toutes les personnes qui se font critiquer sur leur poids ou même qui ont tendance à pointer du doigt le physique des autres que Marilou a tenu a réitéré son message positif concernant l’alimentation.

Ces commentaires négatifs concernant son physique sont donc venus toucher une corde sensible et elle a tenu à répondre à ses détracteurs.

«Se faire insulter ou parler de notre corps, en mal, quand on a déjà assez de mal à s’assumer, c’est une torture psychologique. J’ai la chance d’avoir une tribune et de parler pour ceux qui n’ont pas encore la chance de pouvoir dire qu’ils vont bien maintenant et que c’est derrière eux.»

On vous invite à lire son message inspirant (et très important) en entier juste en bas.