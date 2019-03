Moins d’accidents aéronautiques, mais plus d’accidents ferroviaires

Il y a eu moins d’accidents aéronautiques en 2018 au Canada comparativement à l’année précédente, mais on signale une hausse des accidents ferroviaires, notamment du nombre de déraillements.

Selon les données préliminaires du Bureau de la sécurité des transports (BST) du Canada dévoilées mercredi, 201 accidents aéronautiques sont survenus au pays l’an dernier, soit 48 de moins qu’en 2017, une tendance qualifiée d’«encourageante» par le BST.

Si l’on tient compte de la moyenne tirée des années 2013 à 2017, on parle de 249 accidents chaque année durant cette période. Encore là, le bilan de 2018 s’avère meilleur.

Autre signe encourageant, le nombre d’accidents concernant les exploitants commerciaux s’est chiffré à 66 en 2018, soit beaucoup moins que le nombre record établi l’année précédente, avec 97 accidents, ou par rapport à la moyenne quinquennale de 80. Cette embellie est due, selon le BST, à la «nette diminution des accidents en formation au pilotage».

Si l’on observe tous les incidents aéronautiques, et non seulement des accidents, on note 860 incidents dénombrés en 2018 au Canada, soit beaucoup moins qu’en 2017 (939). La moyenne quinquennale est toutefois intérieure, à 797.

«Le BST examine les renseignements sur les risques de collision et [les] pertes d'espacement signalés pour découvrir les facteurs qui permettraient d'expliquer pourquoi le nombre de tels incidents demeure toujours élevé», a-t-on précisé, par communiqué.

Au chapitre des accidents maritimes, 283 ont été signalisés au BST en 2018, soit un peu plus qu’en 2017 (279). La moyenne quinquennale est de 287.

«Quoique le nombre de bateaux de pêche en cause dans des accidents était en baisse par rapport à l'an dernier, 12 des 15 accidents maritimes mortels et 17 des 22 décès sont survenus en pêche commerciale. De toute évidence, il reste beaucoup à faire pour améliorer la sécurité dans ce secteur», a indiqué le BST.

Si l’on tient compte de tous les incidents maritimes, ceux-ci se chiffrent à 936 en 2018, en hausse de 6 % par rapport à l’année précédente et de 22 % par rapport à la moyenne quinquennale (768).

Plus d'accidents ferroviaires

Parlant de «résultats mitigés» au chapitre des accidents dans le secteur ferroviaire, le BST parle de 1170 en 2018, en hausse de 7 % par rapport à l’année précédente et de 13 % par rapport à la moyenne quinquennale (1035).

«Cette augmentation s'explique principalement par des déraillements de cinq wagons ou moins en voie non principale», a-t-on signalé.

Au total, 57 décès sont survenus en raison d’accidents ferroviaires, tout de même 19 de moins qu’en 2017 et beaucoup moins qu’en fonction de la moyenne quinquennale (74). Des intrusions et des collisions à des passages à niveau sont notamment pointées du doigt pour expliquer ce bilan de décès.

Par ailleurs, 125 accidents ferroviaires ont impliqué des marchandises dangereuses, soit 10 de plus qu’en 2017, mais moins que la moyenne quinquennale (126). Six de ces accidents ont provoqué un rejet de marchandises dangereuses dans la nature.

Ainsi, 285 incidents ferroviaires ont été signalés au BST en 2018, une augmentation non négligeable de 21 % comparativement à 2017 (235), mais une baisse de 7 % par rapport à la moyenne quinquennale (308).

Enfin, en ce qui a trait aux accidents de pipeline dont le BST a été saisi, il y en a eu moins en 2018 (110) que durant l’année précédente (127)). Il y a eu moins d’incidents impliquant un rejet de produit en 2018 (41) qu’en 2017 (74) et par rapport à la moyenne quinquennale (75).

«Le seul accident de pipeline signalé en 2018 est survenu, le 9 octobre, lors d'un incendie lié à une rupture d'un pipeline de 36 pouces qui transportait du gaz naturel non corrosif, à quelque 13 km au nord-est de Prince George, en Colombie-Britannique. L'accident n'a fait aucun blessé. L'enquête du BST sur cet événement est en cours», a rappelé le BST.

Le BST publiera d'ici quelques semaines toutes les statistiques de 2018.