Tori Spelling rend hommage à Luke Perry

Tori Spelling a «le cœur brisé» depuis l’annonce du décès de Luke Perry à l’âge de 52 ans. C’est ensemble qu’ils ont connu la gloire en intégrant le casting de la série Beverly Hills au début des années 90.

«Je suis sous le choc et j’ai le cœur brisé. Je suis très triste pour ses enfants qu’il adorait plus que tout. Il était tellement fier de Jack et Sophie», a-t-elle confié au magazine People.

Par ailleurs, celle qui incarnait Donna dans la série culte des années 90 se souvient de la douceur de son collègue. «Luke était l’une des personnes les plus gentilles et humbles que j’ai jamais connu. Je suis reconnaissante envers les années d’amitié que nous avons partagé. Il faisait partie de ma famille, c’était un protecteur et un frère», a-t-elle ajouté.

Luke Perry s’est éteint lundi (4 mars 19) après avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral la semaine précédente. Outre Beverly Hills qui a lancé sa carrière, l’acteur avait notamment fait forte impression dans la série Oz et avait dernièrement intégré le casting de Riverdale, dont le tournage a momentanément été suspendu suite à son décès. Côté cinéma, le public pourra retrouver une dernière fois Luke Perry cet été, dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino.