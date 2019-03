Un avant-goût de la 2e saison de «La dérape»

L'équipe de «La dérape» est prête pour le signal de départ de la deuxième saison qui sera donné le 21 mars sur le Club illico.

À deux semaines de sa sortie, la série de course automobile mettant en vedette Camille Felton se dévoile dans une bande-annonce où on voit Julia (Camille Felton) toujours amoureuse d'Alex (Samuel Gauthier), mais également aux abords d'une piste de course.

L'adolescente pourrait bien se laisser tenter par des essais pour la Formule 1600, au grand déplaisir de sa mère (Hélène Florent). Elle retrouvera ses amis Cathie (Romane Denis), Sasha (Karl-Antoine Suprice) et Émilie (Ludivine Reding), en plus de croiser de nouveaux visages comme Géraldine Sullivan (Amaryllis Tremblay) et son frère, Nathan (Thomas Vallières).

Les circonstances entourant le grave accident subi par Rick (Guy Jodoin) referont surface et braqueront quant à eux les projecteurs sur son fils Max (Maxime Guibeault).

Écrits par Christian Laurence, les 10 nouveaux épisodes de «La dérape» ont notamment été tournés à Québec et l'île d'Orléans l'été dernier.