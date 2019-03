Une Barbie à l’image de Tessa Virtue

Tessa Virtue aura une poupée Barbie à son image. La patineuse artistique canadienne a été choisie pour faire partie de la série «Role Model», créée pour souligner le 60e anniversaire de Barbie et la Journée internationale de la femme.

«Tellement excitée et honorée d’en faire partie, a écrit Virtue sur son compte Twitter mercredi. Plus de détails à venir. Je dois d’abord me ressaisir.»

Virtue est la seule Canadienne à faire partie de cette série qui rend hommage à des modèles féminins ayant fait leur marque dans différentes disciplines.

Sa poupée est vêtue d’une robe rouge, comme celle qu’elle portait lors du programme libre des Jeux de Pyeongchang.

Virtue a décroché l’or en danse sur glace avec Scott Moir aux Jeux de 2018. Pour le couple, il s’agissait d’un deuxième titre olympique après celui obtenu aux Jeux de Vancouver, en 2010. Aux Jeux de Sotchi, les Ontariens avaient remporté la médaille d’argent.

La joueuse de tennis Naomi Osaka, l’artiste peintre Frida Kahlo et la mannequin Ashley Graham ont également été choisies pour faire partie de cette série. Parmi les autres femmes honorées par Barbie, on compte notamment de scientifiques, des militantes, des artistes, des athlètes, des journalistes et des entrepreneures.