Une nouvelle série d'histoires rocambolesques de Philippe Bond

Philippe Bond a misé sur ses qualités de conteur pour mettre la salle Albert-Rousseau dans sa poche, hier soir, lors de la première de son troisième spectacle, «Merci». L’humoriste est de retour avec un one man show dans lignée des précédents : les anecdotes rocambolesques familiales sont toujours sa matière première.

Rien pour être impressionné côté contenu, qui s’avère des plus prévisible. Mais c’est grâce à sa façon d’extrapoler et de livrer ses histoires, plus aboutie, physique et habile que jamais, que le public s’est laissé embarquer.

Décontracté, Philippe Bond est entré en scène devant un simple rideau tapissé de «merci». Le numéro de départ manquait cruellement d’originalité avec des anecdotes liées à sa célébrité et ses remerciements destinés à des gens qui le reconnaissent... et qui le mélangent avec Alexandre Barrette.

Après avoir raconté la fois où il s’est fait piquer par une abeille, - «j’avais l’air de Philippe Laprise qui a mangé P-A Méthot» - où encore une fois c’est le contenant qui a séduit plus que le contenu, il se lance rapidement dans le sujet de sa paternité. Père d'un garçon de quelques mois, qui franchira cette année le cap de la quarantaine, exit les histoires de célibat pour Bond.

Accouchement, allaitement et caca

On a eu droit aux aléas de l’accouchement de sa blonde, soulevant l’absurdité de ceux qui mangent le placenta. «Même Ricardo n’as pas de recettes de placenta», dit-il.

Les rires les plus soutenus de la soirée sont survenus quand l’humoriste s’est lancé dans les gags de caca. Son numéro sur le changement de couche n’a pas permis au public de souffler beaucoup, et ce pendant plusieurs minutes. Sur scène, Bond offrait le meilleur de son art.

L’allaitement, les tire-laits, et la vie sexuelle après l’accouchement étaient aussi au menu. «Je baise autant que Lapointe. Pas Éric, Jean!»

Après avoir détaillé sa chasse au pic-bois qui l’empêchait de récupérer de précieuses heures de sommeil, Philippe Bond a un peu perdu notre attention avec son numéro sur son coloré de père, et que dire des gags sur sa mère qui a commencé à texter : du déjà entendu, beaucoup trop de fois.

«Ce qui suit est vrai, je vous jure sur la tête de mon fils», nous dit-il avant de nous raconter un coup pendable fait à ses grands-parents, qui nous a raccroché au spectacle. Même s’il prône la véracité de ses dires, il est évident qu’il en rajoute une couche pour servir l’efficacité comique.

Un public heureux

Les cinq ans que Philippe Bond a passé à la radio ont épuisé sa banque d’anecdotes, avoue-t-il en fin de parcours, avant de nous raconter comment il pouvait arriver à la dernière minute à la station avec des histoires à peine croyables.

L’humoriste Sylvain Larocque a apposé la finesse et l’intelligence de sa plume aux textes du spectacle.

Depuis le début de sa carrière, Philippe Bond ne fait que renforcer son statut de conteur aguerri, et il le fait encore une fois avec «Merci». Cela dit, son spectacle n’est pas un incontournable dans le bassin actuel de spectacles d’humour. N’empêche que son public était visiblement heureux de le retrouver.

Philippe Bond sera en supplémentaire les 14 et 15 novembre 2019 à la salle Albert-Rousseau.