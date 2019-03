Une tournée allongée pour Alexandra Stréliski

La pianiste Alexandra Stréliski transforme en or tout ce qu’elle touche et fait sensation depuis la sortie de son deuxième album, «Inscape», l’automne dernier.

La musicienne vient d’ajouter des dates à sa tournée du Québec, elle qui vient de se produire à guichets fermés et avec grand succès au Théâtre Outremont, à Montréal, et au Palais Montcalm, à Québec.

Elle sera ainsi sur la route au moins jusqu’en février 2020, et sera notamment de passage au Festival international de jazz de Montréal, au Théâtre Maisonneuve, le 4 juillet.

Des prestations d’Alexandra Stréliski sont aussi prévues hors de nos frontières, entre autres en France et en Suisse, où elle assurera les premières parties de tours de chant de Cœur de pirate. Elle doit en outre faire un saut au festival The Great Escape, en Angleterre, en mai, et au festival Iceland Airwaves, en Islande, en novembre prochain.

Construit comme une œuvre cinématographique, le spectacle d’Alexandra Stréliski met à contribution les talents de l’illustratrice Elisabeth Gravel, de la réalisatrice Edith Jorisch et des acrobates Gregory Arsenal et Philip Rosenberg, du Cirque Le Roux.

De plus, l’artiste entretient sa relation virtuelle avec ses admirateurs. Après avoir mis en vente un livret de partition comprenant l’intégralité des pièces d’«Inscape» sur son magasin en ligne, Alexandra Stréliski propose aujourd’hui une vidéo tutoriel complémentaire pour le morceau «Plus tôt», qu’elle a elle-même conçu et qu’elle interprète également.

Depuis la parution d’«Inscape», l’opus s’est glissé dans les palmarès de ventes de musique classique dans plus de 20 pays à travers le monde et cumulera bientôt 30 millions d’écoutes en continu. Le premier album d’Alexandra Stréliski, «Pianoscope», lancé en 2010, a pour sa part atteint 20 millions d’écoutes en continu. L’extrait «Plus tôt» joue présentement dans une campagne de publicité de Center Parcs UK, à travers l’Angleterre.

Parmi les éloges reçus, celle qui a créé des musiques entendues dans les longs métrages «Dallas Buyers Club» et «Demolition», et les séries «Big Little Lies» et «Sharp Objects», de Jean-Marc Vallée, a été décrite par Billboard comme «l’une des plus importantes nouvelles vedettes du classique moderne».