Ce gène qui rend les couples heureux

Une nouvelle étude avance que le secret d’un mariage heureux tient à plus qu’à de saines habitudes de communication.

Des chercheurs de l’Université Yale ont en effet découvert que les gens qui possèdent un gène appelé génotype GG sont plus enclins à être satisfaits dans leur couple.

L’étude portait sur 178 couples mariés. Les participants ont rempli un sondage et donné un échantillon de salive servant au génotypage.

Les chercheurs ont conclu que dès qu’une personne dans le couple était porteuse du génotype GG, le niveau de sécurité et de satisfaction par rapport au mariage était plus élevé.

On savait déjà que ce récepteur d’ocytocine était relié à des traits de personnalité tels que la stabilité émotionnelle, l’empathie, et la sociabilité, mais c’est la première fois qu’on fait le lien avec la satisfaction amoureuse.

«Notre étude démontre que nos relations interpersonnelles sont influencées par autre chose que les expériences que l’on partage avec nos partenaires», indique Joan Monin, professeure de santé publique et co-auteure de l’étude, dans un communiqué de presse.

Les couples qui n’avaient pas de porteurs de ce génotype GG étaient plus portés à avoir un style de relation plus anxieux, par exemple, en ayant des insécurités et des problèmes de confiance en soi.

Bien que la présence du génotype GG ne soit responsable que d’environ 4% de la satisfaction maritale, il s’agit d’une variation importante quand on considère tous les autres facteurs génétiques et environnementaux auxquels les couples sont exposés.

«Dans un mariage, les gens sont aussi influencés par leurs prédispositions génétiques et celles de leurs partenaires», conclut Monin.