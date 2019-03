Les explications de Justin Trudeau sur l’affaire SNC-Lavalin sont loin d’avoir convaincu les analystes de «La Joute», jeudi.

«On a eu l’impression que c’était plus le prof de théâtre qui s’exprimait aujourd’hui que le premier ministre du Canada, souligne Jonathan Trudeau. On s’attendait à un peu de fougue de la part du premier ministre. Pas le ton tellement solennel et tout. Non, on n’était pas là. Franchement, il a carrément manqué la cible aujourd’hui.»

«Je me suis levée pour rien, ajoute Régine Laurent, faisant allusion à l’heure du point de presse, qui a commencé à 7h45. Il a fait son possible. On n’a rien appris aujourd’hui».

