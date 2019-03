Il donne des détails sordides sur les meurtres de sa conjointe et de ses filles

«Elle ne s’est pas débattue. Je ne sais pas pourquoi.» Un homme qui a tué sa conjointe enceinte et ses deux fillettes l’été dernier dans le Colorado a donné des détails troublants des meurtres aux enquêteurs.

Chris Watts s’est ouvert aux policiers lors d’un long interrogatoire réalisé le 18 février dans une prison du Wisconsin.

Le père de famille y purge trois peines de prison à vie après avoir plaidé coupable des trois meurtres en novembre dernier.

Le trentenaire a expliqué comment il avait «pété un plomb» en août dernier et avait étranglé sa conjointe Shanann.

«Pour moi l’étranglement est typique du crime passionnel», a-t-il dit aux enquêteurs.

«Elle ne s’est pas débattue. Je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas savoir ce qu’elle voyait quand elle me regardait.»

Watts a poursuivi en expliquant qu’il avait ensuite placé le corps de sa conjointe sur le banc arrière de sa camionnette pour pouvoir s’en débarrasser.

Il a fait grimper ses deux petites filles Bella, 4 ans et Celeste, 3 ans, dans le véhicule pour les conduire au champ pétrolifère où il travaillait et où il comptait se débarrasser des corps.

«Il est sorti de l’auto, a mis Celeste dans sa couverte préférée et l’a étouffée. Puis il est retourné à son véhicule. C’est là que Bella lui a dit: "s’il te plait papa, ne me fais pas ce que tu viens de faire à Cece», a raconté l’avocat de la famille de Shanann Watts, Me Steven Lambert, à CNN.

Dans un communiqué, la famille de Mme Watts s’est dite «dévastée» par la révélation de ces détails sordides.

«Une des choses les plus difficiles est de savoir que Bella a été témoin de la dissimulation du corps de sa mère et de l’étouffement de sa sœur», peut-on lire.