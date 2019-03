Justin Trudeau a fait référence à son père, Pierre-Elliott, lors de ses explications concernant l’affaire SNC-Lavalin, ce qui n’a pas manqué de faire sourire certains analystes de «La Joute»!

«Je ne vais pas surprendre personne quand je dis que mon père et moi, on avait différents styles de leadership, a déclaré Justin Trudeau en point de presse jeudi matin. Mais je peux aussi vous dire que parmi les dossiers qui lui étaient les plus chers et qui le sont pour moi aussi, c’est ce dossier de la justice.»

Quand on a rappelé à Mathieu Bock-Côté que Justin Trudeau s’est dit différent de son père, celui-ci a aussitôt répondu : «Bon au moins, il a une qualité!»

Un commentaire qui a pris de court ses collègues!

