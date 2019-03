Lara Fabian est toujours aussi amoureuse

Avec Gabriel, Lara Fabian est comblée. Depuis leur mariage en 2013, la chanteuse ne pourrait être plus heureuse.

Il faut dire que l’interprète de «Je suis à toi» peut compter sur l’homme de sa vie, et d’autant plus lorsqu’elle endure des moments difficiles, comme quand elle a cru tout arrêter à cause d’un problème de surdité.

Et quand il a fallu partir précipitamment pour le Québec lorsque la chanteuse a eu l’opportunité d’officier en tant que coach à «La Voix», Gabriel a de nouveau répondu présent.

«Nous vivions en Andalousie depuis à peine un an quand le téléphone a sonné, a raconté Lara Fabian lors d’un entretien accordé à Paris Match. C’était en plein été. L’emploi commençait huit semaines plus tard... Nous avons planté un panneau ''à vendre'' devant notre maison et nous sommes partis précipitamment pour le Québec avec deux valises chacun!»

Un couple d’une grande solidité qui en avait pourtant laissé plus d’un perplexe il y a quelques années.

Déjà, la profession de Gabriel paraissait saugrenue à certains, lui qui est magicien, mais c’est surtout la différence d’âge qui soulevait des questions, alors que près de 15 années les séparent. Un point qui n’a jamais inquiété Lara Fabian.

«Dans notre société, quand la femme est la plus âgée, les gens posent davantage de questions, c’est sûr, a-t-elle affirmé. Mais ça dépend juste de la manière dont c’est vécu. Moi, je me sens très bien dans mon corps. L’âge n’est qu’un chiffre. Je suis avec un jeune mec de 36 ans qui n’est pas avec une nana de 50 ans, mais avec la femme qu’il aime. Et il se trouve qu’elle est née quatorze ans avant lui.»

Un bonheur absolu renforcé par la sortie d’un nouvel album, le 14e de la chanteuse, baptisé «Papillon».