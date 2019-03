Le Fonds de solidarité FTQ investit dans une entreprise de recherche sur le cancer

Le Fonds de solidarité FTQ a annoncé jeudi un nouvel investissement de 5 millions $ dans la compagnie IMV, spécialisée dans la recherche de traitement contre le cancer basé sur l'immunothérapie.

Essentiellement, il s'agit d'un coup de pouce pour le développement de nouvelles immunothérapies dirigées contre le cancer.

Cet investissement est fait dans le cadre d'une ronde de financement de 26,7 millions $ annoncée à la fin du mois de 28 février dernier.

«Grâce à la plus importante ronde de financement d'IMV à ce jour, l'entreprise poursuivra ses travaux qui contribuent à la lutte contre certains cancers, dont celui de la vessie, du foie, des ovaires et des poumons», a expliqué Didier Leconte, vice-président aux investissements, Sciences de la vie, au Fonds de solidarité FTQ.

Quant à IMV, qui possède des bureaux et laboratoires à Halifax et à Québec, son chef de la direction a souligné que cet argent va permettre «de franchir une nouvelle étape importante dans la croissance de notre entreprise, avec pour objectif d'augmenter de façon significative le potentiel du nombre de cancers et de patients pouvant bénéficier de notre nouvelle approche thérapeutique».

Après un premier investissement de 5,75 millions $ en février 2018, il s'agit du second du Fonds dans cette compagnie qui compte 54 employés et prévoit d'autres embauches au cours de la prochaine année, a-t-on expliqué.