Les débris d’un lampadaire tombent sur sa voiture à Québec

La voiture d’un homme de Québec a subi d’importants dommages après que les débris d’un lampadaire furent tombés sur le véhicule.

Jean-François Bélanger a d’abord cru que des morceaux de glace avaient percuté son auto avant de se rendre compte que c’était le lampadaire de la Ville.

Toute la partie inférieure du réverbère est tombée pour une raison encore inconnue causant plus de 3000 dollars de dommages à la voiture.

«Si quelqu’un était passé en dessous et avait eu ça sur la tête? Ça aurait pu être encore plus dommageable. Il y aurait pu y avoir des morts parce que c’est tombé très violemment», explique-t-il.

Après l’incident, M. Bélanger a reçu une lettre de la part de la Ville de Québec qui se dégage de toute responsabilité.

La municipalité soutient qu’en raison de l’entretien, «fait selon les règles de l’art» par ses préposés, elle ne peut être tenue responsable.

«La Ville ne possède qu’une obligation de moyens et non de résultat», est-il écrit.

«LaVville a un devoir de prendre des moyens, d’entretenir, d’être diligent, elle n’a pas un devoir de résultats comme on appelle. Elle ne peut pas tout prévoir ce qui va se passer sur son territoire», précise Me François-David Bernier, avocat et analyste judiciaire

Selon Me Bernier, il faudrait prouver qu’il y a eu négligence dans l’entretien des lampadaires pour que la Ville soit responsable.

Étant donné le processus judiciaire qui pourrait encore être intenté par Jean-François Bélanger, la Ville de Québec ne souhaite pas commenter cet incident.

Elle procède au remplacement complet de ses lampadaires pour des modèles plus récents, qui fonctionnent à la lumière DEL.