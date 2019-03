Leurs mères se portent mieux depuis qu’elles ont quitté l’Éden

Deux familles qui dénonçaient les mauvais soins au CHSLD L’Eden de Laval en janvier sont amplement satisfaites des soins reçus dans leur nouvel établissement, où leur mère se porte à merveille.

À LIRE ÉGALEMENT

Encore de mauvais soins à L’Éden

«J’aurais envie de finir mes jours ici», dit Pierre Chabot, le fils cadet de Marie-Rose Hamel, 91 ans.

En janvier dernier, la famille Chabot dénonçait les mauvais soins auxquels avait droit leur mère au CHSLD privé L’Eden de Laval, qui a fait l’objet de nombreuses critiques et reportages dans la dernière année.

Nourriture infecte, changements de couche tardifs, manque de surveillance. La liste des doléances était longue.

Le Journal les a rencontrés à nouveau hier pour voir comment se porte leur mère depuis qu’elle a changé de CHSLD il y a un mois et demi. Le contraste est flagrant.

«Le jour et la nuit»

«C’est le jour et la nuit», dit Sylvie Parent, qui s’était elle aussi plainte pour sa mère Lilly Bolduc en janvier.

Mme Bolduc réside maintenant au CHSLD Fernand-Larocque de Laval. Elle remarque que sa mère a recommencé à parler et que le personnel la fait souvent marcher, alors qu’elle la voyait dépérir à l’Eden.

Sa mère a même commencé à reprendre le poids qu’elle avait perdu à l’Eden en raison des repas inadéquats qui lui étaient servis, explique Sylvie Parent.

«On mange mieux ici», abonde de son côté Marie-Rose Hamel, qui est maintenant hébergée au CHSLD Idola Saint-Jean de Laval.

Bingo, chant, messe. Les activités s’y enchaînent, témoigne la dame, qui a retrouvé le sourire et son côté ricaneur.

«Enfin elle ne pleure plus. Elle n’a plus mal au cœur [...] On retrouve la personne qu’elle était», dit Noëlla Chabot, qui peut enfin dormir en paix de savoir sa mère entre bonnes mains.

Cette nette amélioration vient donner du poids aux critiques visant l'Eden, témoignent les Chabot, tout comme Mme Parent.

Noëlla Chabot invite les familles de résidents de CHLSD à ne pas hésiter de faire poser des caméras de surveillance dans la chambre de leur parent s’ils ont des doutes sur la qualité des soins.

Inquiètes pour les autres

Les deux familles se disent d'ailleurs inquiètes pour les résidents qui sont toujours à l’Eden. C’est pourquoi elles attendent avec impatience le suivi de leurs plaintes contre l’établissement.

De son côté, le gestionnaire des plaintes Michel Coutu indique que son enquête achève et que les conclusions seront acheminées aux plaignants «dans les jours qui viennent».

En janvier, la direction de l'Eden s'était défendue en assurant avoir mis en place un plan pour s'améliorer.

Puis, en février, une association de CHSLD privés dénonçait une «problématique majeure» d'écarts de financement avec les autres types de CHSLD.