L'ex-avocat Michael Cohen poursuit la Trump Organization pour des honoraires impayés

Dans la plainte, enregistrée auprès de la Cour suprême de l'état de New York, Michael Cohen affirme que le paiement de ses frais de défense était prévu par un accord passé avec la Trump Organization, holding de Donald Trump, et qu'il y aurait donc rupture de contrat.

Inculpé l'an dernier pour fraude bancaire et fiscale et violation des lois électorales, puis condamné en décembre après avoir plaidé coupable, Michael Cohen affirme dans le document que la Trump Organization lui a initialement payé ses frais d'avocats, depuis les premières enquêtes du Congrès, à l'été 2017, et jusqu'en mai 2018.