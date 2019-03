Lexus lance un documentaire de... 60 000 heures!

Le constructeur automobile Lexus ne lésine pas sur les moyens pour démontrer son dévouement à la maîtrise de son art. La compagnie vient de lancer une bande-annonce pour un documentaire de 60 000 heures sur la vie de maîtres-artisans japonais qui travaillent pour atteindre le statut de «Takumi».

Le documentaire, qui serait le plus long jamais produit, se veut une immersion du téléspectateur dans l’univers de quatre Japonais qui travaillent durant 60 000 heures (l’équivalent de 30 années de travail à huit heures par jour) dans le but d’atteindre le «Takumi», un statut donné aux maîtres de leur art.

Réalisé par Clay Jeter et produit par l’agence publicitaire britannique The&Partnership, le documentaire suit Shigeo Kiuchi, 67 ans, qui se spécialise dans le «Miyadaiku», une forme ancienne de charpenterie; Hisato Nakahigashi, un chef Michelin; Nahoko Kojima, un maître de la découpe de papier et Katsuaki Suganuma, un «Takumi» travaillant pour la compagnie Lexus depuis 32 ans.

Avec cette offensive publicitaire, Lexus cherche à démontrer qu’à une époque où la technologie est capable de répliquer, voire d’améliorer, le travail manuel, la main de l’homme demeure utile et pertinente.

La production intégrale de 60 000 heures en est en fait une de 54 minutes. Pour en arriver à ce nombre astronomique d’heures de contenu, le réalisateur fait tourner en boucle certaines séquences essentielles des artisans à la maîtrise de leur art, un clin d’œil à la nécessité de répéter ses actions afin d’atteindre l’excellence.

Le documentaire «Takumi : a 60 000 hour story of the survival of human craft» sera lancé le 19 mars sur Amazon Prime, Google Play et iTunes. Il sera évidemment possible pour le téléspectateur de naviguer à travers les 60 000 heures de contenu grâce au lecteur vidéo intégré. Une version de 54 minutes sera également disponible.