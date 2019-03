Trois enfants transformés en «jouets sexuels» par leur famille en France

Sept personnes soupçonnées de viols et d'attouchements sexuels sur une fratrie de trois enfants de leur entourage dans le sud-est de la France ont été accusées, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Grenoble.

La mère, le beau-père, l'oncle et la grand-mère des trois enfants, deux filles de quatre et sept ans et leur demi-frère de 10 ans, ont été placés en détention provisoire, a expliqué le procureur de Grenoble, Éric Vaillant.

Ils ont été inculpés mercredi et jeudi pour viols, autres agressions sexuelles imposées, violences par personne ayant autorité, non-assistance, corruption ou encore non-dénonciation de mauvais traitement.

Trois autres personnes, dont l'identité n'a pas été révélée par le parquet, ont été inculpées mercredi «pour des faits de même nature» et ont été placées sous contrôle judiciaire, avec l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes, coauteurs ou complices.

«Tous n'ayant pas accepté de répondre aux questions lors de leur interrogatoire, ils feront l'objet d'auditions ultérieures (...) et de nouvelles investigations devant être réalisées, l'information judiciaire se poursuit», a précisé le procureur.

Selon le quotidien le Dauphiné Libéré, qui a révélé l'affaire, dix adultes âgés de 30 à 64 ans ont été interpellés et placés en garde à vue lundi matin dans le nord du département de l'Isère.

Les faits, qui se seraient déroulés entre l'été 2016 et la fin 2018, «et particulièrement à partir du moment où la mère des enfants s'est mise en couple» avec le beau-père, ont été révélés en septembre dernier par l'aîné de la fratrie, a expliqué le procureur.

Une information judiciaire a été ouverte le 25 octobre.

«Les mois passant, le garçon, mais également sa sœur de sept ans, ont fait de nouvelles révélations à leurs éducateurs, instituteurs et à leurs interlocuteurs adultes, évoquant des sévices sexuels subis de manière régulière et répétée, commis par d'autres personnes de leur entourage: mère, tante, oncle, grand-père et des amis de la famille», a dit Éric Vaillant.

Selon le Dauphiné Libéré, les trois enfants décrivent des scènes effroyables où ils sont transformés en «jouets sexuels» lors de «soirées privées», les adultes leur faisant subir des actes sexuels, également entre eux, et même sur le chien de la famille.

Les trois enfants, qui étaient placés par l'aide sociale à l'enfance (ASE) depuis janvier 2018 pour des actes de maltraitance du couple envers l'aîné, souffrent d'«un retard de développement et de troubles du comportement».

«Mais ils avaient évolué favorablement depuis leur placement», a-t-il précisé.