Trump renomme par erreur le patron d’Apple

Lors d’une rencontre sur l’emploi à la Maison-Blanche, le président des États-Unis a commis une petite bourde qui s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux.

En effet, mercredi, Donald Trump a renommé par erreur le patron d’Apple, Tim Cook, «Tim Apple».

«Nous allons développer la main-d’œuvre parce que nous le devons. Nous avons tellement d'entreprises qui arrivent», a d’abord dit le président américain entouré de sa fille, Ivanka, et du patron d’Apple.

«Des gens comme Tim - vous êtes en pleine expansion et vous faites des choses que je voulais vraiment que vous fassiez dès le début. J'avais l'habitude de dire: "Tim, il faut commencer par le faire ici", et vous avez vraiment investi énormément dans notre pays. Nous l'apprécions beaucoup, Tim Apple. Nous devons faire venir les gens ici. Et nous voulons que ce soit basé sur le mérite», a ajouté Donald Trump.

Lorsque le président américain l’a rebaptisé «Tim Apple», Tim Cook n’a pas bronché et a continué de hocher la tête lors du discours de Trump.