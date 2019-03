Une autre tempête pour le retour de la relâche à Québec

Le retour de la semaine de relâche se fera les deux pieds dans la neige, lundi prochain, alors qu’un système pourrait laisser jusqu’à 25 centimètres de neige sur Québec pour terminer le week-end.

Après une semaine glaciale digne du mois de janvier, l’hiver fera l’un de ses derniers soubresauts ce dimanche. Pour l’occasion, des précipitations qui s’annoncent sous forme de neige s’abattront sur la ville.

Si des pronostics conservateurs laissent entrevoir des accumulations de 10 à 15 centimètres à compter de dimanche après-midi, «ça pourrait être plus», soit entre 15 et 25 centimètres, suggère le météorologue d’Environnement Canada, Bruno Marquis.

«On se rappelle le dernier système [le 24 et 25 février] qui n’a pas donné de pluie verglaçante et juste de la neige, il a donné 20, 25 centimètres sur Québec. [...] Le système qui s’en vient semble avoir des similarités. Ça devrait ressembler à une tempête», perçoit M. Marquis, évoquant l’influence incertaine qu’auront les vents du sud-ouest au cours des prochaines heures.

Le temps doux qui succédera à cette autre tempête ne devrait pas affecter la forme des précipitations, selon le météorologue. En dépit de la neige, les travailleurs et écoliers de retour dans la routine devraient ainsi être épargnés par le grésil et la gadoue. Les secteurs plus au sud sont toutefois susceptibles d’y goûter.

En marge de ces accumulations anticipées, Hydro-Québec rappelle aux résidents d’être prudents quant à la hauteur des bancs de neige, dont la hauteur s’approche parfois dangereusement des lignes du réseau. La société d’État prévient de se tenir à au moins trois mètres de distance de fils électriques.

«Il y a de l’espoir»

Cette énième tempête en rajoute à cet hiver déjà rigoureux. Les Québécois pourront néanmoins commencer à souffler prochainement et, pour ce faire, pourront se sucrer le bec allègrement.

«Le gros temps froid qu’on a connu [cette semaine] semble vouloir s’essouffler, observe Bruno Marquis. Ç’a été froid dans l’ouest canadien cet hiver. C’est inhabituel, et pour eux encore plus. Ça s’est relâché depuis peu. Je pense que la tendance va suivre sur l’Ontario et sur le Québec.»

L’après-tempête sera ainsi marqué par «un mercure en haut de zéro [...] dans les normales de saison», relève Bruno Marquis.

«Les sucres vont suivre. Ça devrait être des conditions propices pour que [la saison] décolle, prévoit M. Marquis. Ça prend des nuits quand même froides et une température au-dessus de zéro dans le jour pour que [l’eau d’érable] coule. Il y a de l’espoir!»