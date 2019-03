Une maison ancestrale rasée par les flammes à Saint-Félicien

Une maison ancestrale de Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, a été complètement rasée par les flammes, mercredi soir.

Les flammes ont pris naissance dans l’entretoit et elles se sont rapidement dispersées par la suite. Un immense panache de fumée noire était visible de loin.

Quelque 35 pompiers ont combattu le violent brasier pendant plus de deux heures trente. Le bâtiment a été concédé par la suite. Les sapeurs ont eu recours à une pelle mécanique pour détruire la structure du bâtiment centenaire qui était à vendre et vacant depuis quelques années.

«Nous avons fait une attaque offensive à l’intérieur, mais le feu se propageait dans les différentes couches de plafond. Nous étions en présence d’un vieux bâtiment qui a subi plusieurs rénovations», mentionne Viateur Aubé, chef aux opérations au Service de sécurité incendie.

Il ajoute que le temps glacial a compliqué le travail de ses équipes.

Cause

La cause du brasier est indéterminée. Un trouble électrique pourrait être en cause. Le propriétaire de la propriété s’était rendu aussi sur place pendant la journée et il avait chauffé son foyer.

«Nous n’avons aucune raison de croire que ça peut être volontaire ou criminel. Nous avons complètement écarté ça dès notre arrivée», affirme Viateur Aubé.