Alexandre Bissonnette porte sa peine de prison en appel

Le tueur de la Grande Mosquée de Québec Alexandre Bissonnette porte en appel sa peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans.

Ses avocats ont déposé au greffe de la Cour d'appel du palais de justice de Québec une requête en ce sens vendredi en fin d’après-midi.

«Le juge de première instance a imposé une peine illégale, manifestement déraisonnable et non indiquée en ordonnant à l’appelant de purger un minimum de 40 années d’emprisonnement avant d’être éligible à une libération conditionnelle dans le cadre de son emprisonnement à perpétuité», ont écrit Me Charles-Olivier Gosselin et Me Jean-Claude Gingras dans un avis d’appel de huit pages.

Ils décrivent en huit points les erreurs de droit que le juge de la Cour supérieure François Huot aurait faites en lien avec l’application de l’article 745.51 du Code criminel concernant les peines consécutives.

Selon les avocats de Bissonnette, le magistrat a erré en droit en concluant qu’il pouvait réécrire l’article 745.51 pour infliger une peine autrement que par bloc de 25 ans.

Rappelons que le juge a imposé à Bissonnette une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans sur les cinq premiers chefs de meurtre, et 15 ans sur le sixième chef de meurtre, pour un total de 40 ans.

Me Gosselin et Me Gingras demandent à la Cour d’appel d’annuler la période d’inadmissibilité de 15 ans sur le sixième chef, de déclarer l’article 745.51 sur les peines consécutives invalide et inopérant et de remplacer l’ordonnance de 15 ans sur le sixième chef pour 25 ans, à purger de façon concurrente, afin que le meurtrier purge une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et la Procureure générale du Québec (PGQ) ont jusqu’à lundi pour en appeler de la peine.

Ils n’ont toujours pas indiqué leurs intentions.