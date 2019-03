Atteint par balles, il continue à rouler avec sa voiture

Un homme de 25 ans a été blessé par balle, tard jeudi soir, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges, à Montréal.

L’évènement s’est produit vers 23h sur l’avenue Victoria, près du chemin Mira.

Selon les premières informations, l’homme se trouvait dans un véhicule lorsque deux individus ont ouvert le feu plusieurs fois en sa direction.

Blessée par balle, la victime a continué de rouler avant de s’immobiliser à l’intersection des avenues Victoria et Isabella, où il a été trouvé par les policiers.

Il a été transporté dans un centre hospitalier et on ne craint pas pour sa vie.

Les deux suspects seraient âgés entre 25 et 30 ans.

Un périmètre de sécurité a été érigé par les policiers et des enquêteurs se sont rendus sur place pour analyser la scène et en savoir plus sur les circonstances entourant cet évènement.