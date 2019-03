Des centaines d’enfants sacrifiés et leur cœur arraché pour un rituel

Des archéologues ont dévoilé des images de ce qui est considéré comme le site du plus imposant sacrifice d’enfants jamais découvert à ce jour en Amérique.

Les excavations, qui se sont tenues entre 2011 et 2016, ont permis de découvrir les squelettes de 137 enfants et 200 lamas ou alpagas. Trois adultes – deux femmes et un homme, plutôt jeunes – se trouvaient également sur le site de quelque 700 mètres carrés situé au nord du Pérou.

Les chercheurs indiquent que ce nombre serait plus impressionnant encore si les squelettes incomplets avaient été inclus.

Les enfants, des fillettes et des garçons de 5 à 14 ans, ont été enterrés par groupes de trois, face à la mer, blottis entre eux, rapporte la publication scientifique PLOS ONE. Les bêtes avaient quant à elles été enfouies face à la montagne.

Ils sont visiblement morts quand leur thorax a été ouvert, et plusieurs d’entre eux se seraient fait arracher le cœur, selon ce que laissent croire les marques sur leur sternum et les côtes déplacées, ce qui pourrait faire partie d’un rituel.

«Cette découverte archéologique a été une surprise pour nous tous. Nous n’avions jamais rien vu de tel avant», a raconté le professeur d’anthropologie John Verano, tel que le rapporte l’Université Tulane, à la Nouvelle-Orléans.

Des indices trouvés sur le site lient ce sacrifice humain à un événement climatique. Une épaisse couche de boue recouvrait en effet la zone sous les squelettes, suggérant que des pluies diluviennes ont pu s’abattre à cet endroit avant le sacrifice. D’ailleurs, certains secteurs étaient si bien préservés qu’ils laissaient voir les empreintes des pieds des enfants et des lamas se rendant sur le site de leur mort prochaine.

Cette mise à mort de masse serait le fait de la puissante civilisation Chimu, qui était à son apogée au 15e siècle, sur la côte péruvienne.

L’impressionnant site a été découvert après que des gens résidant près de là euent remarqué que des ossements humains sortaient du sol.