En cette journée internationale de la Femme, Richard Martineau demande aux femmes québécoises de mieux choisir les prochaines luttes à mener.

«C’est ben beau mener des combats pour dire qu’on ne dit pas auteure, mais autrice. Il me semble qu’il y a des combats plus importants, lance-t-il, dans sa chronique au ‘’Québec Matin’’. Il faudrait que les femmes d’en haut [du palmarès] soient solidaires avec les femmes d’en bas. Ça fait longtemps que je n’ai pas entendu des féministes québécoises qui parlent pour défendre les droits des femmes de la Syrie, du Qatar, de l’Iran, du Soudan, des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite.»

Le chroniqueur fait référence au dernier palmarès de la Banque mondiale sur les droits des femmes.

«Pendant qu’on se bat pour que nos femmes aient le droit de porter le voile, ces femmes-là se battent pour avoir le droit de l’enlever, de montrer leur cheveux, leur sensualité librement, sans crainte d’aller en prison. J’aimerais ça que nos femmes fassent preuve de solidarité internationale; ce n’est pas parfait, mais on vit presque dans le paradis.»