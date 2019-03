Des pylônes géants pour protéger le caribou forestier

Hydro-Québec promet de construire des pylônes géants pour limiter l’impact d’un projet controversé de ligne à haute tension de 800 M$ entre la Côte-Nord et le Saguenay sur le caribou forestier, en voie de disparition.

Le caribou forestier est une espèce fragile qui peine à survivre dans une forêt coupée par des routes, des chemins forestiers et des lignes à haute tension par exemple.

Il est déjà menacé dans cette région convoitée par Hydro-Québec pour bâtir sa ligne.

La société d’État estime toutefois qu’elle donnera un coup de pouce à l’espèce en laissant des arbres matures pousser sous les câbles électriques beaucoup plus haut qu’à l’habitude, un investissement de 4 M$.

Cette « mesure d’atténuation exceptionnelle » se ferait sur une dizaine de kilomètres au nord-est de la réserve de biodiversité projetée du brûlis du lac Frégate, situé à 75 km au nord de Forestville, sur la Côte-Nord.

Le coûteux projet, présentement étudié par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), est toutefois dénoncé par plusieurs groupes.

Passage sécuritaire

Le dégagement des câbles électriques d’un pylône régulier est de 20 mètres. Dans le cas de ces mastodontes d’acier, il sera de 32 mètres.

L’objectif est de créer un « corridor de connectivité », un passage sécuritaire, entre les forêts peuplées par le caribou forestier et la réserve naturelle.

Hydro-Québec a déjà conçu des lignes électriques plus hautes dans les années 1980 et 1990, à proximité de Lachute et de Kingsey Falls.

À l’époque, la société d’État voulait protéger le cerf de Virginie. Mais il s’agit d’une première pour un projet d’une telle ampleur.

« Pour le caribou forestier, nous n’avons pas connaissance de quelque chose d'équivalent de cette envergure. Il s’agit d’une première pour Hydro-Québec dans une forêt résineuse, dans un milieu éloigné et sur une aussi grande longueur », précise Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole de la société d’État.

Impact très faible, selon Hydro-Québec

Hydro-Québec estime par ailleurs que son projet de ligne Micoua-Saguenay aura un impact très faible pour la population de caribou forestier du Pipmuacan.

L’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, qui s’oppose au projet en raison de son coût très important, juge toutefois que la société d’État, malgré ces mesures, met en danger les caribous avec un projet inutile.

Une ligne à haute tension de 800 M$ controversée

Le projet de ligne à haute tension de 800 M$ entre la Côte-Nord et le Saguenay est contesté par plusieurs groupes qui craignent que ses coûts importants soient refilés sur la facture d’électricité des Québécois.

« Un projet comme ça provoque une hausse sur les tarifs de tout le monde, les commerciaux, les industriels et les résidentiels. Il est beaucoup trop dispendieux pour les clients. [...] Si c’est pour l’exporter, ce n’est pas à nous de payer les coûts additionnels », affirme le président de l’Association québécoise des consommateurs industriels d’électricité (AQCIE), Jocelyn B. Allard.

D’autres solutions

Son organisme croit que des solutions beaucoup moins coûteuses sont disponibles pour améliorer la fiabilité du réseau.

Il soupçonne qu’Hydro-Québec souhaite augmenter sa capacité de livraison vers le sud pour l’exporter. Le projet est présentement étudié par le BAPE et Hydro-Québec espère commencer sa construction en 2019.

Hydro-Québec affirme que la ligne Micoua-Saguenay est nécessaire, en raison de la fermeture de centrales (Tracy, Gentilly-2) au sud du Québec, alors que la consommation d’électricité baisse sur la Côte-Nord. Elle dit vouloir stabiliser son réseau.

Dans son mémoire, l’AQCIE estime toutefois que la baisse de consommation d’énergie sur la Côte-Nord est une situation « contextuelle ».

C’est également le point de vue d’élus de la région. « On perd des avantages pour la région avec ce projet. C’est de l’électricité qui va sortir de la Côte-Nord », déplore le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong.

Il préférerait que cette énergie soit utilisée sur la Côte-Nord pour aider l’économie locale.

Des pylônes géants sur 10 km

Dégagement sous une ligne à haute tension régulière : 20 mètres

Hauteur des fils électriques sur pylônes géants : 32 mètres

Projet de ligne Micoua-Saguenay

Tracé de 262 km

Coût : 800 M$

Deux régions : la Côte-Nord et le Saguenay–Lac-Saint-Jean

Traverse le territoire du caribou forestier

Les territoires sont revendiqués par les communautés innues de Pessamit, d’Essipit et de Mashteuiatsh.