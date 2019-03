Dexter retrouvé sain et sauf 102 jours après Camp Fire

Voyez notre reportage en anglais dans la vidéo ci-haut

Le meurtrier et dévastateur incendie Camp Fire, qui a fait quelque 85 morts en Californie l’automne dernier, a semé la tristesse et le découragement chez plusieurs Américains. Nombreux ont dû fuir leur domicile et enterrer leurs proches, mais il y a aussi eu des histoires de courage, d’entraide et de petites joies comme celle d’un couple qui a retrouvé Dexter, un de ses chats, 102 jours après la destruction de son domicile.

«Nous avons eu cinq minutes pour quitter la maison», a raconté à CNN, Paul Ritchie, le maitre de Dexter dont la maison de Paradise a été rasée par les flammes.

Lui et sa femme Sharon ont tout juste eu le temps de ramasser trois de leurs quatre chats, mais pas Dexter. «J’avais d’horribles pensées, je le voyais brûler dans l’incendie», a ajouté M. Ritchie.

Il y a quelques jours, Dexter a émergé des cendres dans la zone sinistrée non loin de son ancien domicile. Le superbe félin noir a été découvert par le Haven Feline Center qui s’est rendu dans le périmètre au cas où des animaux y seraient toujours.

Dexter était en bonne santé, sans aucune brûlure et heureux, rapporte CNN. Une vérification de sa puce électronique a été faite et a révélé qui étaient ses propriétaires

Joints par téléphone, Paul et Sharon Ritchie n’en revenaient pas de la bonne nouvelle. «C’est incroyable. Je pense que je vais pleurer. Je veux le serrer dans mes bras», a raconté la maitresse de Dexter.

Le couple Ritchie habite maintenant au Missouri. Le beau félin sera mis à bord d’un avion afin de retrouver ses propriétaires sous peu.