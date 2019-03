Les coûts élevés du voyage à Paris et à Davos de François Legault, dont la facture s'élève à 315 000 $, n’effraient pas les analystes de «La Joute».

«Il faut qu’on arrête de dire que ça coûte trop cher, soutient Caroline St-Hilaire. On veut agir comme une nation, on veut faire des affaires, on veut parler aux grands, ben il faut pas toujours avoir l’air d’une gang de pee-wee avec notre boîte à lunch!»

«Que le premier ministre offre un dîner d’affaires devant des gens, on s’y attend, ajoute Régine Laurent. Moi mon problème, c’est quand il y a de l’exagération pour des individus [...].»

