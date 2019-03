La construction du projet immobilier QuinzeCent s’amorcera le 21 mars

Plus de 50 % des unités du projet immobilier QuinzeCent ont été vendues, si bien que le Groupe Brivia et le Groupe Tianqing vont lancer le 21 mars le chantier visant l’érection de cette nouvelle tour de 36 étages dans l’ouest du centre-ville.

Le projet verra le jour à l’intersection du boulevard René-Lévesque Ouest de la rue Guy, dans un quartier en pleine métamorphose.

Groupe Brivia, qui construit aussi la deuxième tour de son projet immobilier YUL, sur le terrain voisin, propose avec le QuinzeCent, aménagé avec son partenaire Groupe Tianqing, 428 condos dans un immeuble conçu par la firme montréalaise Menkès Shooner Dagenais Letourneux Architectes.

Les unités – des studios ainsi que des unités comptant une à trois chambres – feront de 343 à 1613 pieds carrés.

Parmi les commodités de ce nouvel ensemble immobilier, soulignons un étage réservé à des espaces communs comprenant une piscine intérieure, un bain vapeur, un sauna, un espace détente et une salle d’exercice. Il y aura aussi, au troisième niveau, une terrasse comprenant un cinéma extérieur et un jardin urbain de 6000 pieds carrés. L’édifice sera doté d’un hall d'entrée de deux étages, d’une galerie commerciale au rez-de-chaussée et de plusieurs étages de stationnements souterrains.

En plus des tours YUL, le Groupe Brivia possède le terrain de stationnement voisin du square Phillips, près du magasin La Baie, où il pourrait développer un autre projet en hauteur au cours des prochaines années. Il réalise en parallèle le projet immobilier NEST Condos. Le Groupe Brivia et le Groupe Tianqing, qui sont engagés dans le projet QuinzeCent, œuvrent également en partenariat pour la construction du Stanbrooke, une nouvelle tour locative de 19 étages située près de la station de métro Peel.

Un secteur en pleine transformation

Ces dernières années, le secteur voisin du Centre Bell a complètement changé de visage, plusieurs tours s’étant ajoutées au paysage montréalais, dont L’Avenue, la Tour des Canadiens 1, le projet Icône, l’hôtel Holiday Inn et la tour Deloitte, pour ne nommer que celles-là.

Mais plusieurs autres tours sont projetées ou en train de s’élever dans le ciel près de l’amphithéâtre des Canadiens de Montréal.

En construction:

Tour des Canadiens 2-3 (53 et 55 étages)

YUL 2 (38 étages)

Drummond 2 (23 étages)

Union sur le Parc (2 tours de 20 étages)

À venir:

CentraCondos (45 étages)

Solstice Montréal (44 étages)

MAA Suites et Penthouses (33 étages)

Enticy Condos (24 étages)

Roccabella 3 (20 étages)

D’autres projets immobiliers ailleurs en ville

Plusieurs autres projets immobiliers importants sont projetés ou en construction ailleurs au centre-ville, comme Victoria sur le Parc (58 étages), Maestria (deux tours de 55 et 58 étages), Humaniti (39 étages), le Laurent & Clark (deux tours de 20 et 25 étages), le ESTWEST ainsi que Square Children’s 4-5 sur le site de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants.