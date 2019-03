La course à pied et le triathlon sont les vedettes de ce salon

Avec le printemps qui s'en vient, bien des Québécois sortiront de leur hibernation pour chausser leurs souliers de course à pied. Le 4e Salon de la course à pied et du triathlon les accueille cette fin de semaine à Montréal.

Une centaine d'exposants y présentent des produits dernier cri comme des écouteurs qui résonnent à côté de vos oreilles, des combinaisons à 800 dollars, et, bien évidemment, beaucoup de modèles de chaussures.

Le kiosque du seul fabricant de chaussures de course au Québec, Math Sport y est bien représenté. L’entreprise offre un service personnalisé au pied des coureurs : «On va scanner votre pied en 3D. Avec le sur mesure, le service complet, c'est 190 dollars plus taxes», explique Pierre-Hugo Vigneux, partenaire de Math Sport.

Tout au long du week-end, vous pourrez aussi entendre des conférenciers comme celles de Geneviève Gagnon, la plus célèbre des Toutounes, suivie sur Internet par 72 000 personnes.

Elle encourage régulièrement ses abonnés à essayer la course, peu importe leur forme physique actuelle. «Je représente les gens qui pensent qu'ils peuvent pas courir, les gens qui pensent qu'ils sont trop vieux, les gens qui ont des formes, qui disent 'non, c'est pas pour moi'. Bien non! Tout le monde peut courir!», rappelle-t-elle, enthousiaste.

Si le nombre de participants des courses chronométrées a diminué l'an dernier, ce n’est pas que les Québécois courent moins, mais bien parce que l'offre se diversifie. Et le salon est un endroit parfait où constater l’engouement pour la course, sous toutes ses formes.