La drogue serait un «fléau» en restauration, croit un restaurateur

La consommation de drogue serait devenue «un fléau» dans le monde de la restauration, soutient un restaurateur de Québec.

En entrevue vendredi au microphone de Jonathan Trudeau à QUB radio, le chef Vincent Chatigny, propriétaire de Chez Biceps B.B.Q., réagissait notamment aux accusations faites mercredi concernant le trafic de cocaïne dans un restaurant de Lévis.

À ce sujet, le restaurateur soutient que, si la nouvelle a fait beaucoup de vagues dans le public, elle a plutôt été reçue avec indifférence par les membres de l’industrie. «Pour le monde de la restauration, c’est extra banal», a-t-il précisé.

Selon lui, bien qu’on ne consomme pas de drogue dans tous les restaurants, plusieurs établissements à l’ambiance un peu plus festive seraient touchés par le phénomène.

«Pour qu’il y ait présence de coke dans un resto, il faut que les clients en veuillent», a avancé Vincent Chatigny.

Un «coin spécial»

Preuve, d’après lui, de l’importante consommation de cocaïne en restauration, Vincent Chatigny dit que certains de ses anciens étudiants de l’école hôtelière lui ont confié qu'un «coin spécial» était réservé à la consommation de drogue dans quelques établissements.

«Quand j’enseignais à [NDLR l'École hôtelière de la Capitale], il y avait des stagiaires qui disaient qu’il y avait des [restaurants] où, dans la chambre froide, il y avait un petit coin exprès pour ça», s’est-il remémoré.

Selon le chef de Chez Biceps B.B.Q., même si certains propriétaires, comme lui, tiennent une ligne dure en ce qui concerne les drogues dans leur restaurant, d’autres préfèrent fermer les yeux devant cette tendance.

«Si les clients viennent et en veulent, si tu ne veux pas qu’il y en ait dans ton établissement, les clients vont aller ailleurs, où il y en a. Aussi, des fois, on voit des razzias dans les restaurants, il y a plein d’employés qui se font pogner en même temps. Tu ne peux pas te permettre de perdre tes employés [...] c’est un moindre mal, tu fermes les yeux et tu roules avec ça», a-t-il dit en entrevue.

En ce sens, Vincent Chatigny dit «prendre position contre le phénomène» parce qu’il estime qu’il ne faut pas mettre tous les employés de restaurant dans le même bateau.

«Je me suis toujours entraîné, j’ai toujours été sain d’esprit, j’ai toujours travaillé à jeun, j’ai toujours tenu ça très, très droit, mes cuisines», a-t-il donné en exemple.