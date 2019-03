L’abuseur de Tinder prend 18 mois de prison

Un technicien en électronique de Longueuil a écopé vendredi d’une «peine significative» de 18 mois de prison pour avoir agressé sexuellement une femme rencontrée sur l’application Tinder.

Pour le juge Pierre Bélisle, Alexandre Pinard est l’artisan de son propre malheur.

Le magistrat a condamné l’homme de 40 ans à purger un an et demi de détention, soit exactement la peine réclamée par Me Pascale Brassard, de la Couronne.

«Malgré les circonstances atténuantes, le besoin de dénonciation et dissuasion commande d’infliger à l’accusé une peine de détention significative [...] pour exprimer la réprobation de la société à l’égard d’un tel comportement répréhensible...», a statué vendredi le juge Bélisle.

Long combat

Une décision qui prenait tout son sens pour la victime, en cette Journée internationale des femmes.

«J’ai l’impression d’avoir gagné un combat qui a duré quatre ans. Ç’a été long, mais ça en valait la peine», a déclaré au palais de justice de Longueuil celle dont nous tairons l’identité.

Alexandre Pinard a été reconnu coupable d’agression sexuelle en juin dernier à l’endroit de celle avec qui il a été en couple pendant quatre mois.

Les faits remontent à février 2015. Les deux partenaires, qui s’étaient rencontrés sur Tinder, se sont revus une fois après la rupture pour avoir une relation sexuelle, à la demande de la victime.

Pendant l’acte, l’agresseur a néanmoins décidé de sodomiser rudement la dame à plusieurs reprises, malgré les demandes répétées de celle-ci pour qu’il cesse.

«Il a profité de la vulnérabilité de son ex-conjointe pour assouvir ses pulsions sexuelles en la brutalisant alors qu’elle avait retiré son consentement à l’activité sexuelle», a résumé le juge Bélisle, vendredi, en rejetant la suggestion de Me Marie-Ève Landreville, de la défense.

Emploi en jeu

La criminaliste réclamait une peine de 90 jours de prison discontinus, afin que Pinard puisse conserver son emploi dans une multinationale.

L’avocate avait plaidé l’automne dernier que son client risquait d’être congédié s’il s’absentait de son travail pendant plus de six jours consécutifs sans motif valable.

Un argument qui n’a pas eu l’écho espéré auprès du magistrat. Qu’elle soit réelle ou hypothétique, une perte d’emploi ne peut généralement pas servir à réduire une sentence, a-t-il souligné.

«On ne peut demander la clémence d’un tribunal ou être puni plus sévèrement uniquement en raison de son statut social. Tous en conviendront», a rappelé le juge.

Pinard a porté le verdict en appel.