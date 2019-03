Le taux de chômage diminue à 5,3 % au Québec

Le taux de chômage du Québec a légèrement baissé, en février, passant de 5,4 % à 5,3 %.

Quelque 3600 emplois ont été créés au Québec. Cette tendance à la hausse de l'emploi, quoique faible en février, s’est amorcée l’automne dernier, a indiqué vendredi Statistique Canada au moment de dévoiler sa plus récente Enquête sur la population active.

On apprend ainsi qu’au cours des 12 derniers mois, le Québec a ajouté 55 000 emplois à son actif, en hausse de 1,3 %.

À l’échelle canadienne, le taux de chômage en février est demeuré inchangé à 5,8 %, Statistique Canada notant tout de même la création de 56 000 emplois, surtout à temps plein.

Au cours des 12 derniers mois, l’emploi au pays a progressé de 369 000, ou de 2 %, le nombre d’heures travaillées par les Canadiens demeurant par ailleurs stable.

Selon l’agence fédérale, seule l’Ontario peut se targuer d’une hausse «notable» de l’emploi au cours du mois dernier. L’emploi a cru pour un deuxième mois consécutif dans la plus importante province canadienne, en hausse de 37 000.

L'Ontario sur une lancée

Pendant les 12 derniers mois, l’Ontario a créé 192 000 emplois, une augmentation de 2,7 %. Son taux de chômage demeure tout de même plus important que celui du Québec, à 5,7 %.

Si en Ontario l’emploi continue sur sa lancée, en revanche le Manitoba a encaissé une régression (-3300), la seule province dans ce cas-là en février. Toutes les autres provinces ont enregistré des hausses faibles en ce qui a trait à l’emploi, et l’Alberta continue de tirer de la patte avec un taux de chômage en hausse de 0,5 % en février, qui a atteint 7,3 %.

Ce sont les secteurs des services professionnels, scientifiques et techniques, des administrations publiques, des ressources naturelles et de l'agriculture qui ont fait le plus de gains. Le nombre de travailleurs a quant à lui chuté dans les services d'hébergement et de restauration ainsi que dans le transport et l'entreposage.

Soulignons que l’emploi a connu une progression à la fois chez les femmes et chez les jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans, les autres groupes démographiques demeurant stables.