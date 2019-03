Marthe Laverdière, horticultrice et boute-en-train, raconte à Denis Lévesque son cancer et sa dépression des dernières années... et la façon dont ses concombres lui ont véritablement sauvé la vie.

Malgré sa bonne humeur légendaire, Marthe Laverdière a connu une dépression sévère. Sans médication, elle a mis trois ans à s’en remettre.

Cette expérience, qui lui a fait «excessivement mal», lui en a appris beaucoup sur elle-même.

La première étape, la plus difficile, peut-être, a été d’«accepter de ne pas être la personne que [ qu’elle avait] toujours pensé être». Dans son cas, une bonne horticultrice, une bonne mère, une bonne épouse, une «bonne partout», comme elle le dit si bien.

La dépression lui a permis de connaître une autre Marthe. «Je suis une femme qui sait faire rire, mais je suis aussi une femme qui a des moments de peine, et qui est très émotive. Et j'ai découvert cette personne-là, au fond.»

Après la dépression...

Enfin rétablie, Marthe se remet à jardiner, une activité qui la ramène dans le temps présent. Tout va mieux.

Jusqu’au jour où elle repique les concombres. Le lendemain, sur les 250 qu’elle avait dans sa serre, seuls trois ou quatre n’étaient pas morts dans la nuit.

Paniquée, elle se rend à l’hôpital. «J'ai été tellement surprise! Qu'est-ce que c'est ça?? Et là, j'ai réalisé: ils m'ont peut-être sentie, peut-être que j'ai de quoi», se remémore la jardinière.

À l’urgence, l’infirmière est très sceptique. «Elle m’a dit "Donnez-moi vos cartes. Vous venez pour quoi?" J'ai dit: "Mes concombres sont morts."»

Elle attend que le médecin finisse par la voir. Elle est parmi les dernières dans la salle d’urgence. «Il s'est penché et m'a dit: "Vous, vos concombres sont morts?" J'avais l'impression de lire, ici, "psychiatrie". J'ai dit: "Écoute-moi bien, je veux que tu me 'check' à la grandeur, mes concombres sont morts." Pour avoir l'air sympathique, il commence à me tâter. Tout d'un coup, il dit: "Oh! Reviens demain, on va passer un scan." Et c'est là qu'ils ont découvert que j'avais un cancer de la thyroïde.»

Heureusement, elle est opérée rapidement et on réussit à lui ôter la masse cancéreuse. Mais sans la mort subite de ses concombres, qui sait si Marthe Laverdière serait encore là pour nous encourager à jardiner à coup d’anecdotes savoureuses.