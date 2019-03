Olivia Newton-John choisit le cannabis comme anti-douleur

Olivia Newton-John connaît une deuxième récidive du cancer. C’est grâce au cannabis thérapeutique qu’elle soulage les douleurs que sa maladie, qui en est au stade 4, lui provoque.

La vedette de Grease a développé un cancer du sein pour la première fois en 1992 et s’en est sortie. Mais en 2017, des cellules métastasées ont été découvertes dans le bas de son dos. Une récidive cancéreuse qui la fait souffrir, mais avec la légalisation de la marijuana en Californie, elle peut dorénavant faire pousser ses propres plantes chez elle, avec l’aide de son mari, John Easterling, un praticien spécialisé dans les médecines douces. «J’ai décidé d’utiliser tout ce qui pourrait me rendre plus forte. Mon mari m’apporte toutes ces herbes chaque matin et me fait une boisson aux algues vertes. Il fait pousser de la marijuana et la transforme en liquide pour moi. Je prends des gouttes quatre à cinq fois par jour», a-t-elle expliqué au magazine People.

Olivia Newton-John admet avoir été « un peu nerveuse » à l’idée de soigner ses douleurs avec du cannabis, mais elle a constaté que sa souffrance diminuait donc elle a continué. « Cela m'a aidé de façon incroyable à gérer la douleur et à dormir », a-t-elle ajouté.

Sa fille Chloe s’est de son côté lancée dans la culture du cannabis et possède une ferme dans l’Oregon, un autre état américain ayant légalisé la plante. « C’est une plante incroyable, une plante maligne, mais elle aide aussi tellement de personnes », a insisté l’actrice et chanteuse.

Si Olivia Newton-John s’en remet aux plantes pour diminuer ses souffrances, elle a subi des rayons pour endiguer le cancer au Olivia Newton-John Cancer and Wellness Centre de Melbourne en Australie.