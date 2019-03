Ordre des urbanistes du Québec: Claude Asselin radié pour une période de 10 ans

Après avoir été radié pour une période de 10 ans par l’Ordre des ingénieurs du Québec l’an dernier, voilà que c’est au tour du conseil de discipline de l’Ordre des urbanistes d’imposer la même peine à Claude Asselin, l’ex-numéro 2 de la Ville de Laval au sein de l’administration Vaillancourt.

Cette radiation de 10 ans sera en vigueur à compter de lundi, a précisé l’Ordre.

Dans la décision du conseil de discipline de l’Ordre des urbanistes, on rappelle que M. Asselin, 74 ans, qui a œuvré à la Ville de Laval de 1968 à 2006 – il a été directeur général de la Ville à partir de 1988 –, a enregistré un plaidoyer de culpabilité en octobre 2017. Il a alors reconnu avoir comploté avec d’autres personnes afin de commettre des actes de corruption dans les affaires municipales à Laval, d’abus de confiance et de fraudes envers le gouvernement.

En mai 2013, Claude Asselin avait été arrêté par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) dans le cadre de l’opération Honorer, et accusé, comme l’ex-maire Gilles Vaillancourt et l’ex-chef de l’ingénierie de la Ville de Laval Claude De Guise, de gangstérisme et de fraude et corruption dans les affaires municipales notamment.

En 2006, au moment où il avait quitté ses fonctions à la Ville de Laval, Claude Asselin avait été nommé responsable du développement des affaires de la firme de génie Dessau.

Pour justifier la radiation de 10 ans imposée à Claude Asselin, le conseil de discipline de l’Ordre des urbanistes écrit que les comportements de fraudes et d’abus de confiance dénotent «un manque d’intégrité» de la part de l’intimé et cela a pour conséquence d’affecter «le lien de confiance établi avec les personnes avec lesquelles il est appelé à être en relation sur le plan professionnel [...]».

Le conseil de discipline de l’Ordre a notamment tenu compte, dans sa décision, de la gravité des infractions criminelles commises par Claude Asselin et la «nécessité d’imposer une sanction exemplaire pour dissuader les autres membres de la profession de poser les mêmes gestes ainsi que l’intimé de récidiver».

Parmi les autres facteurs aggravants, le conseil note l’expérience de plus de 30 ans de Claude Asselin, le risque de récidive malgré son âge et le fait que les infractions criminelles ont été perpétrées à Laval, une municipalité qui a connu les cas de fraude et de corruption les plus graves au pays sous l’administration de l’ancien maire Gilles Vaillancourt.

Par ailleurs, le conseil de discipline écrit que «la participation de l’intimé au stratagème frauduleux nécessite une certaine planification de sa part, et ce, sur une période de plusieurs années et il a choisi d’y participer à part entière».

Le dossier de Claude Asselin était jusque-là vierge à l’Ordre des urbanistes du Québec.