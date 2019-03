« Oui je le veux! », le retour de Martine Ouellet

Martine Ouellet est de retour dans l'espace public et lancera, la semaine prochaine, son nouveau magazine indépendantiste: « Oui, je le veux ! ». Tiré à 3000 exemplaires, l'ancienne députée espère passer en réimpression le plus tôt possible.

En entrevue à TVA Nouvelles, l'ex-cheffe du Bloc québécois ne cache pas son excitation. « On est fébriles! À notre connaissance, c'est le premier magazine indépendantiste au Québec » lance-t-elle alors qu'elle tient en main l'une des premières copies imprimées.

« C'est la première fois que je fais un magazine. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. On pense qu'il y aura un intérêt. Il y a quand même deux millions de personnes indépendantistes au Québec, ce n'est pas rien » croit la nouvelle éditrice.

Des textes sur l'indépendance du Québec mais aussi sur celles de l'Écosse, la Catalogne et la Nouvelle-Calédonie se retrouvent dans les pages de l'ouvrage . Les artistes Biz et Geneviève Bilodeau ont participé à la première édition.