Un nouveau développement immobilier dans le Plateau?

Les frères Atwill-Morin souhaitent donner une seconde vie à l’enclave industrielle à l’angle des rues Rachel et Hogan, dans le nord du Plateau-Mont-Royal.

L'entreprise Atwill-Morin, un géant de la maçonnerie, y rénovera son siège social, en plus de construire un complexe commercial qui pourrait accueillir épiceries, restaurants et boutiques. Plus d’une centaine de ses employés seront relocalisés sur la rue Logan.

Dans un premier temps, on prévoit un investissement majeur d'une dizaine de millions de dollars, dans le but de revitaliser la zone.

Les résidents du secteur ne cachent pas leur enthousiasme.« Ce serait une bonne idée de développer ça ici parce que si on regarde alentour quand on marche, il y a pas grand-chose dans le coin », témoigne l’un d’entres eux.

D'ici deux ans, de nouveaux bâtiments et des espaces verts donneront déjà une nouvelle impulsion à ce secteur du Plateau qui est pour l’instant négligé.