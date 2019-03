Atterrissage d’urgence: «ça pleurait, ça criait», raconte un passager

Pierre Desormeaux faisait partie des Québécois qui s’envolaient pour retrouver le chaud soleil de la Floride, samedi matin, lorsqu’il s’est plutôt retrouvé coincé sur la piste d’atterrissage de l’aéroport Newark à New York, après avoir vécu un atterrissage d’urgence plutôt mouvementé.

Sa sœur a contacté l’équipe de TVAnouvelles.ca pour informer que son frère, mais également sa tante âgée, étaient coincés à Newark après cet atterrissage d’urgence.

Plusieurs médias américains ont rapidement rapporté qu’un incident sur la piste forçait la fermeture de l’aéroport.

Pierre Desormeaux lui admet avoir eu toute une frousse.

«On a fait toute la procédure d’urgence, on a vidé nos poches de crayons, de tout appareil, après ça, l’avion a atterri vraiment vite à Newark. On était tous en petite boule, ça pleurait, ça criait dans l’avion, et puis on a touché le sol assez rapidement. Ils ont freiné assez brusquement, pour pouvoir immobiliser l’appareil le plus vite possible», a-t-il raconté avec émotion au Québec Matin sur les ondes de LCN.

Tout de suite après l’atterrissage d’urgence, les 189 passagers ont pu détacher leur ceinture de sécurité et ont dû sauter de l’appareil sur des matelas de sécurité, selon le témoignage du Québécois de Deux-Montagnes.

«Ils ont ouvert toutes les portes avec les coussins. ''Go go go tout le monde'', on est partis en courant, fallait sortir de l’avion assez rapidement. Après on a attendu une quinzaine de minutes dehors, et tout le monde était habillé en t-shirt, habillé pour aller dans le sud. Ce n’était pas tellement chaud.»

Les pompiers sont arrivés par la suite et la soute à bagages a été vidée.

Les passagers ont ensuite été amenés au terminal, pour plusieurs sans leur passeport et effets personnels.

Deux personnes ont été légèrement blessées, selon l'aéroport de Newark.

Un autre appareil a été envoyé à Newark pour récupérer les passagers qui pourront se rendre à Fort Lauderdale tel que prévu.

Air Transat a indiqué que l’appareil a dû faire un atterrissage d’urgence à Newark (EWR) en raison d’indication de fumée dans la soute.