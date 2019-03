Céline Dion chantera Aretha Franklin lors d'un concert-hommage

Céline Dion participera au concert-hommage à Aretha Franklin, dimanche soir à CBS. La diva québécoise fait partie d’une impressionnante brochette d’artistes qui reprendront les grands succès de celle qu’on surnommait la reine du soul.

Enregistré le 13 janvier dernier au Shrine Auditorium de Los Angeles, ce spectacle, intitulé Aretha ! A Grammy Celebration For The Queen of Soul, réunit plus d’une douzaine de chanteurs de différentes générations, dont Patti LaBelle, Alicia Keys, Janelle Monae, John Legend, H.E.R. et Alessia Cara.

«Chanceuse et honorée»

Les téléspectateurs verront Céline Dion reprendre A Change is Gonna Come, une pièce originalement interprétée par Sam Cooke. Selon l’Associated Press, la reine de Las Vegas a reçu une ovation avant même de pousser la moindre note.

En entrevue au Grammy.com au terme du concert, Céline Dion s’est dite « extrêmement, extrêmement chanceuse et honorée » d’avoir été invitée à participer aux célébrations. «Je crois qu’au fil des années, nous avons tous pris une petite part d’elle, a-t-elle confié. Elle nous a montré, à nous tous, comment faire les choses et personne d’autre ne pourra répéter cela.»

Souvenirs d’Aretha

Rappelons que Céline Dion a déjà partagé la scène avec Aretha Franklin. C’était en 1998 à l’occasion du concert Divas Live du réseau VH1. Les deux divas étaient entourées de Mariah Carey, Shania Twain, Gloria Estefan et Carole King pour chanter (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, mais ce n’est qu’elles qu’on regardait, en grande partie parce qu’elles multipliaient les envolées vocales à couper le souffle. Elles s’étaient également livré un combat gospel improvisé sur Testimony en clôture de spectacle.

«Je n’oublierai jamais ce moment», a déclaré Céline Dion au Grammy.com.

Aretha Franklin est morte à Detroit le 16 août dernier. Elle avait 76 ans et luttait contre un cancer du pancréas diagnostiqué en 2010.