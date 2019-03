L’atterrissage d'urgence d’un avion de la compagnie aérienne Transat a causé toute une commotion à l'aéroport de Newark. Pour un spécialiste en aviation, c’est possiblement la situation la plus critique pour un pilote.

À lire aussi: Un avion d'Air Transat dérouté à Newark; deux personnes légèrement blessées

À lire aussi: Atterrissage d’urgence: «ça pleurait, ça criait», raconte un passager

Claude Fortin, expert en aviation civile et président du groupe Fortas, a analysé ce qui s’est produit samedi matin alors que l’avion en partance de Montréal et qui transportait 189 passagers a dû être dérouté vers le New Jersey.

«Il y a des lumières qui s’allument dans le cockpit. C’est le premier signal, il y a un détecteur de chaleur ou de fumée qui indique que dans la zone de cargo il y a de la chaleur ou de la boucane», explique M. Fortin.

Une situation qui requiert alors tout le sang-froid de ceux qui sont aux commandes de l’appareil.

photo: Alain Souligny

photo: Alain Souligny

photo: Alain Souligny

photo: Pierre Desormeaux

photo: Alain Souligny

photo: Alain Souligny













«Quand ça arrive, c’est une chose qui fait lever le poil dans le dos des pilotes. C’est la pire chose qui peut arriver dans un avion. Je pense que c’est plus grave cette situation que de perdre un moteur en plein vol», lance le spécialiste en aviation.

Une fois que le voyant est allumé, il faut agir très vite. Le pilote entrera alors en contact avec la tour de contrôle pour s’assurer que le champ est libre pour l’atterrissage d’urgence.

«Il n’y aura plus d’activité au sol, on va attendre que cet avion soit bien atterri, soit bien pris en charge par les autorités», ajoute M. Fortin.

Le risque de propagation d’un incendie dans un avion est exponentiel. «Dans un avion comme ça, le système d’oxygène fait en sorte que le feu peut se propager très rapidement. Il n’y a vraiment pas de temps à perdre», conclut M. Fortin.