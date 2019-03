Deux chiens tuent un enfant de deux ans et blessent sa grand-mère

Un garçon de deux ans a été tué et sa grand-mère gravement blessée après avoir été attaqués par deux chiens, dans la ville de High Springs dans l’État de Floride, vendredi.

La dame et son petit-fils étaient au domicile d’un membre de la famille et s’apprêtaient à nourrir six chiens qui appartenaient à la tante du bambin.

Deux chiens ont d’abord été relâchés par la grand-mère, qui s’est absentée à l’intérieur quelques instants pour aller chercher de la nourriture supplémentaire pour les animaux.

Lorsqu’elle est ressortie, elle ne voyait plus l’enfant ni les chiens.

«Il y avait un petit bâtiment dans la cour de la résidence. Elle a entendu des sons et lorsqu’elle est entrée, les chiens attaquaient déjà le petit», a expliqué une source policière du comté d’Alachua.

La dame aurait ensuite utilisé une pelle pour éloigner les bêtes, mais a été grièvement blessée en voulant sauver le garçon.

Elle a appelé le 911, mais les ambulanciers n’ont pas été en mesure de sauver son petit-fils.

La dame a été transportée à l’hôpital pour traiter de graves lésions au cou.

Selon les enquêteurs, les deux chiens n’avaient aucun antécédent violent. Ils ont été saisis par les agents de contrôle animal et seront bientôt euthanasiés. Il s’agissait d’un bâtard Staffordshire américain de même qu’un bâtard avec des origines de Labrador.

On ne sait toujours pas ce qui a poussé les animaux à attaquer le petit.

Les autorités ont aussi saisi les quatre autres chiens de la famille qui n’ont pas été impliqués dans l’attaque. Ils seront retournés à leurs maîtres après l’enquête.